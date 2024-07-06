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Gündem
AA 06.07.2024 20:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
[Fotograf: AA]

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla "TUR" uçağıyla Berlin'e gelen Erdoğan'ı, Berlin Havalimanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Berlin'e geldi.

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A Milli Futbol Takımı Almanya Recep Tayyip Erdoğan
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