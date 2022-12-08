Diplomasi vurgusu yaptı. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin, dış politikasını barışçıl, insani ve girişimci bir temel üzerine inşa ettiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'na katıldı. Şentop'un, göç konusunda üye ülkelere bir de çağrısı vardı.

Genel Kurul'da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Dönem Başkanlığı da Türkiye'ye geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, KEİPA başkanlığını devraldı.

"Savaştan sadece Ukrayna değil bütün dünya olumsuz etkileniyor"

Meclis Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Rusya ve Ukrayna arasında köprülerin yıkıldığı, çatışmaların yaşandığı zaman diliminde dahi müzakerelerin devamından yana bir tavır sergiledik. Savaştan sadece Ukrayna değil, başta enerji, gıda, ulaştırma olmak üzere bütün dünya pek çok alanda da olumsuz etkileniyor. Bu küresel sorunların giderilmesi için çaba göstermeye de devam ediyoruz.

Saç, göz ve ten rengi, dini inancı, etnik kökeni, dili, siyasi ve ekonomik getirisi, götürüsü hesap edilmeden her insan, her göçmen insanca muameleyi hak eder. KEİPA üyeleri olarak büyük bir kısmımız bu göç rotaları üzerinde yer alıyoruz. Gelin bu konuda birlikte çalışmanın, iş birliği yapmanın yollarını arayalım.