Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) Dönem Başkanlığının Türkiye'ye devredildiği 60'ıncı Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Belgrad'a gelen Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Vucic'e ileten Şentop, Vucic'i yeni meclis ve hükümetin kurulmasından dolayı tebrik etti.

Sırbistan ile hem hükümetler hem de parlamentolar düzeyindeki ilişkilerde yakalanan ivmenin artarak süreceğine olan inancını dile getiren Şentop, iki ülke ilişkilerindeki gelişmeyle birlikte karşılıklı diplomasi trafiğinde de ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Eylül'de gerçekleştirdiği ziyarette 7 ayrı anlaşmanın imzalandığını anımsatan Şentop, bunlar arasında yer alan kimlikle seyahat anlaşmasının iki ülke kamuoyunda büyük ses getirdiğini söyledi. Şentop, "Anlaşmanın ülkemizdeki iç onay sürecini tamamladık. Sırbistan'da da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek." dedi.

İkili siyasi ilişkilerin gelişmesiyle birlikte ekonomik ve ticari iş birliğinin de geliştiğini anlatan Şentop, Türk yatırımcılara desteğinden dolayı Vucic'e teşekkür etti.

Şentop, "Ekonomik ilişkilerimizin gelişmesiyle ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 2 milyar dolara ulaştı. Bu yıl sonunda 2,5 milyar dolar olması bekleniyor. Orta vadeli hedefimiz olan 5 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.