Ermenistan, sivil asker ayrımı yapmadan, Azerbaycan topraklarına saldırarak yerleşim bölgelerini büyük çaplı silahlar ve havan toplarıyla ateşe tuttu. Saldırılarda 12 Azerbaycan askeri ile bir sivil şehit oldu.

Türkiye, Ermenistan'ın sınırda başlattığı tehlikeli gerginlikte kardeş Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanında duruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın, Azeri kardeşlerimizin ta Kafkas mücadelesinde olduğu gibi bugün de yanındayız, yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara, sınırdaki provokatif saldırıyı ilk başlatanın Ermenistan olduğunu vurguluyor. Uluslararası toplumdan gelen itidal çağrıları ise eksik görülüyor. "İki tarafa eşit durmak tarafsızlık olmuyor, hatalı olan Ermenistan'a gerekli tepki verilmeliydi" deniliyor.

Nikol Paşinyan'ın iç siyaset planları

Saldırı, Ermeni Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iç siyasette karşılaştığı zorlukları örtbas etme çabası olarak da değerlendiriliyor. Paşinyan, Ermeni siyasetinde etkin olan Karabağlı milliyetçilerin de desteğini alma taktiği uyguluyor.

Ankara'nın, sorunları çözme amacıyla AGİT'te kurulan MİNSK grubunda haklının yanında tavır alma beklentisi var. Bölgede barış ve istikrarın kalıcı olması isteniyor.