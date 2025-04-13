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Gündem
AA 13.04.2025 20:28

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'na ilişkin bildiri yayımlandı

Türkiye ile Irak arasında düzenlenen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizmasının 5. Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, terör örgütü PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altını çizildi.

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'na ilişkin bildiri yayımlandı
[Fotograf: AA]

Toplantı, Türkiye tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Irak tarafından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve heyetinin katılımıyla Antalya'da yapıldı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, taraflar birbirlerinin siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri önemi bir kez daha vurguladı.

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Taraflar, askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi, enerji, su ve Kalkınma Yolu Projesi dahil, tüm ikili alanlarda eşgüdüm ve işbirliğini artırma kararlılıklarını teyit etti.

İkili ilişkilerini karşılıklı ziyaretler aracılığıyla kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerletme konusundaki ortak iradelerini vurgulayan taraflar, bu çerçevede, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4. toplantısını gerçekleştirmek üzere 8 Mayıs’ta Türkiye'ye yapması öngörülen ziyaretin önemine dikkat çekildi.

Taraflar, terör örgütü PKK'nın her iki ülke için teşkil ettiği ortak tehdit ışığında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altını çizdi.

Bu kapsamda, tarafların ortak tehditlere karşı mevcut eşgüdüm ve işbirliğini kararlılıkla sürdürme konusundaki ortak iradesi vurgulandı.

Taraflar, Suriye’deki Al-Hol, Roj ve diğer kamplara çözüm bulunmasının taşıdığı aciliyet nedeni ile bu sorunu ele almak amacıyla ortak bir komite kurulması gerekliliğini teyit etti. Ayrıca, terörizmle mücadele kapsamında, Suriye ve komşu ülkelerce 9 Mart’ta Amman'da başlatılan "Beşli Mekanizma" çerçevesinde Ortak Operasyon Merkezi kurulmasına yönelik kararlılığın altı çizildi.

Soykırımcı İsrail'in ihlallerinden duyulan endişe 

İsrail’in, Gazze Şeridi, Lübnan halkı ve Suriye topraklarına karşı ağır ihlallerinden duydukları derin endişeyi ifade eden taraflar, ABD ve İran heyetlerinin dün Muskat'ta gerçekleştirdiği toplantının olumlu sonuçlarını da memnuniyetle karşıladı.

Taraflar, bu diyaloğun devamının, ihtilafa barışçıl çözüm bulunmasına imkan sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

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