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Gündem
AA 13.04.2025 18:49

Bakan Tunç'tan başıboş köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden genç için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin, "Bu acı olay Hayvanları Koruma Kanunu'nun önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç'tan başıboş köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden genç için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçtığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

Başıboş sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
Başıboş sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu

"Görevini ihmal edenlerle ilgili gerekli soruşturma ve kovuşturma süreçleri titizlikle yürütülecek"

Olayla ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın başlatıldığını ve otomobil sürücüsünün gözaltına alındığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu acı olay Hayvanları Koruma Kanunu'nun önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kanun çerçevesinde sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi son derece önemlidir.

Yasa gereği alması gereken önlemleri almayan, görevini ihmal edenlerle ilgili gerekli soruşturma ve kovuşturma süreçleri titizlikle yürütülecektir."

 

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