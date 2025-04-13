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Gündem
AA 13.04.2025 16:25

'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar' Türkiye'de bir araya gelecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un öncülüğüyle kurulan, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında, Filistin'in dostu ülkelerin meclis başkanları ve parlamenterleri, 18 Nisan'da İstanbul'da bir araya gelecek.

'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar' Türkiye'de bir araya gelecek

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin girişimleriyle gerçekleştirilecek toplantının, parlamenter diplomasi alanında referans gösterilen bir işbirliği ve istişare platformu olması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşma yapması beklenen toplantıda, Filistin halkının temel hakları konusunda uluslararası kamuoyunda farkındalık yaratmak için çaba sürdüren parlamentolar arasında, "Filistin Davası" temelinde işbirliği imkanları ele alınacak.

Amaç Filistin için parlamentolar arası bir dayanışma hattının kurulması

Filistin'in dostu ülkeleri bir araya getirecek 18 Nisan'daki toplantıda, ilk aşamada ev sahibi TBMM dahil 13 ülke parlamentosundan meclis başkanları ve milletvekilleri yer alacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un aldığı inisiyatifle başlatılan parlamenter girişim, Filistin için parlamentolar arası bir dayanışma hattının kurulmasını amaçlıyor.

Bu girişim, İsrail-Filistin ihtilafında, iki devletli çözüme yönelik desteğin güçlendirilmesi, Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısının arttırılması, Filistin halkının meşru haklarının savunulması, başta Gazze olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölgede insani felaketlerin önlenmesi konularında faaliyetler yürütecek.

İstanbul'daki ilk toplantıyla, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu"nun teşkili ve yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor. Toplantının sonunda katılımcı ulusal parlamentolar tarafından ortak deklarasyon yayımlanması da öngörülüyor.

Toplantı kapsamında meclis başkanları da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

ETİKETLER
TBMM Filistin Devleti Gazze Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze Soykırımı Numan Kurtulmuş
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