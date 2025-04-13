Hafif Sağanak Yağışlı 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.04.2025 14:58

Bakan Tunç'tan İBB soruşturmaları kapsamındaki 14 tutuklunun nakline ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun, soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla farklı ceza infaz kurumlarına nakillerinin yapıldığını açıkadı.

Bakan Tunç'tan İBB soruşturmaları kapsamındaki 14 tutuklunun nakline ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki nakillere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 53. maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır.

Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen 'savunma hakkının kısıtlandığı' yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir."

 

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Son Dakika Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
İstanbul Gazze için ayakta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:18
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
16:11
Yeni haftada hava sıcaklıkları artacak
16:10
Rusya: Ukrayna'ya ait F-16 savaş uçağını vurduk
16:08
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6'sı kardeş 11 Filistinli yaşamını yitirdi
16:04
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 944'e çıktı
15:47
ABD'de polisin silahla vurduğu 17 yaşındaki otistik genç hastanede yaşamını yitirdi
Çarpanak Adası çiçekli badem ağaçlarıyla renklendi
Çarpanak Adası çiçekli badem ağaçlarıyla renklendi
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ