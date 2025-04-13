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Gündem
TRT Haber 13.04.2025 12:46

Bakan Fidan: Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen destek kesilmediği sürece Gazze soykırımı bitmez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze soykırımıyla ilgili, "Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen destek kesilmediği sürece bu soykırımın süreceği ortada. Gazze hassasiyeti kesinlikle sona ermemeli. Türkiye başından itibaren kendi etki alanında elinden gelen her şeyi yapmış durumda, bütün adımları attık" dedi.

Bakan Fidan: Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen destek kesilmediği sürece Gazze soykırımı bitmez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"155 ülkeden 6 bini aşkın kişiyi ağırladık"

Toplam 50 oturum düzenledik. Antalya Diplomasi Forumu’nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişiyi ağırladık. Diplomasinin kutuplaşmayla değil uzlaşmayla olacağını vurguladık. Bölgemizdeki acıları dindirmek için diplomasinin gücünün altını çizdik.

Erdoğan-Trump görüşmesi

Şuanda kesinleşen bir husus yok, çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi olacak ABD'de mi olacak bunlar bakanlıklarımız arasında devam eden konular.

 

"Şartlar sağlandığında Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret edecek"

Türkiye'nin Suriye'de güvenlik ihtiyacına yaptığı katkıların boyutu bellidir. Suriye'de tarafların teknik düzeyde askeri düzeyde belirlenmesi gerekmekte. İsrail ile karşı karşıya gelmemek üzere görüşmeler var bir kaza meydana gelmemesi için. Cumhurbaşkanımızın genel itibarıyla Suriye'yi ziyaret niyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şartlar sağlandığında Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret edecek. 

 

Rusya-Ukrayna Savaşı

Biz de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dünyanın bir problemi. Türkiye'nin her iki tarafla yürütebildiği bir ilişki var, bunu olumlu anlamda kullanmak istiyoruz. Kapsamlı barış görüşmeleri için birçok ev sahipliği yapıyoruz. 

"Gazze hassasiyeti kesinlikle sona ermemeli"

İsrail'in yaptığımı soykırıma her ülkenin bir itirazı var. Temel sorun şu dünyanın hemen hemen hepsinin hemfikir olduğu bir konu. Cumhurbaşkanımızın "Dünya 5'ten büyüktür" eleştirisi burada kendisini gösteriyor. İsrail üzerinde savaş dışında etki kullanacak tek ülke ABD'dir. Beklentimiz kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımların atılması. Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen destek kesilmediği sürece bu soykırımın süreceği ortada. Gazze hassasiyeti kesinlikle sona ermemeli.  Türkiye başından itibaren kendi etki alanında elinden gelen her şeyi yapmış durumda, bütün adımları attık. 

Ertelenen Japonya ziyaretini gerçekleştirmeyi düşünüyorum. 

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