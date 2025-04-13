Hafif Sağanak Yağışlı 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 13.04.2025 14:29

İstanbul Gazze için ayakta

İşgalci İsrail’in Gazze’de sivil halkı hedef alan yoğun saldırıları sonucunda 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünyanın pek çok yerinde İsrail'in soykırımına karşı eylemler devam ediyo İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde de İstanbul'da büyük bir yürüyüş düzenleniyor.

İstanbul Gazze için ayakta

Gazze’de altyapı çöktü, hastaneler, okullar ve yaşam alanları yok edildi. Uluslararası güçlerse İsrail soykırımına karşı sessiz...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü başladı.

İHH'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için günler öncesinden katılım çağrısında bulunduğu yürüyüş için Beyazıt Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.

İstanbul Gazze için ayakta

Saat 14.00'ten itibaren "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları eşliğinde Yeniçeri Caddesi üzerinden yürüyüşe geçen katılımcılar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayıp zaman zaman tekbir getirdi.

Katılımcıların Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar yürüdüğü etkinlikte meydana kurulan platformdan İsrail'in saldırılarını protesto için çeşitli konuşmaların yapılması bekleniyor.

 

Gazze halkının tehcir edilmek istendiğini ve Refah kentinin bombalandığını belirten İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım Yıldırım, Mısır'ın sınır bölgesinde kamplar kurulmak istendiğini anlattı.

Yıldırım, "Adı 'insani kamp' ama çok kötü şartlar oluşturacaklar ve yine bombalayarak 1 milyon 950 bin - 2 milyon insanı bu kamplara getirecekler. Bu arada çocukları bir o tarafa, bir bu tarafa götürecekler. Sonra bu insani kamplarda insanlara gerekli yiyeceği, ilacı vermeyecekler. Gazze'nin tümünü bu kampa sıkıştırıp bunların adeta gönüllü göç etmesini sağlayacaklar ama bu plan tutmaz" diye açıklama yapmıştı.

"Gazze'de Trump'ın dediği olmayacak"

Gazze'de yaşananların dünyada çok nadir görülen bir "halk savaşı" olduğunu vurgulayan Yıldırım, "O nedenle Gazze'de ne Trump'ın dediği olacak ne de Trump'tan korkan İslam dünyasının liderlerinin dediği olacak" ifadesini kullanmışyı.

Yıldırım, Gazze'ye destek amacıyla 13 Nisan Pazar günü Beyazıt'tan Ayasofya'ya büyük bir kalabalıkla yürüyüş düzenleyeceklerini belirterek, şunları söylemişti:

"Bu pazar Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyeceğiz. Büyük kalabalıkla. Türkiye'de eylemleri tekrar başlatacağız. Dünyada eylemleri başlatacağız. İsrail eskisi kadar rahat değil. Çünkü artık karşısında eski Suriye yok. Eski Türkiye de yok. Eski Mısır halkı da yok. Eski Ürdün halkı da yok. Artık insanlar korku elbisesini çıkardı."

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İstanbul
Sıradaki Haber
Türkiye'de Karadeniz'in güvenliğine ilişkin toplantı yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:18
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
16:11
Yeni haftada hava sıcaklıkları artacak
16:10
Rusya: Ukrayna'ya ait F-16 savaş uçağını vurduk
16:08
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6'sı kardeş 11 Filistinli yaşamını yitirdi
16:04
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 944'e çıktı
15:47
ABD'de polisin silahla vurduğu 17 yaşındaki otistik genç hastanede yaşamını yitirdi
Çarpanak Adası çiçekli badem ağaçlarıyla renklendi
Çarpanak Adası çiçekli badem ağaçlarıyla renklendi
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ