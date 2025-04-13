İstanbul Gazze için ayakta

Gazze’de altyapı çöktü, hastaneler, okullar ve yaşam alanları yok edildi. Uluslararası güçlerse İsrail soykırımına karşı sessiz...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü başladı.

İHH'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için günler öncesinden katılım çağrısında bulunduğu yürüyüş için Beyazıt Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.

Saat 14.00'ten itibaren "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları eşliğinde Yeniçeri Caddesi üzerinden yürüyüşe geçen katılımcılar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayıp zaman zaman tekbir getirdi.

Katılımcıların Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar yürüdüğü etkinlikte meydana kurulan platformdan İsrail'in saldırılarını protesto için çeşitli konuşmaların yapılması bekleniyor.

Gazze halkının tehcir edilmek istendiğini ve Refah kentinin bombalandığını belirten İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım Yıldırım, Mısır'ın sınır bölgesinde kamplar kurulmak istendiğini anlattı.

Yıldırım, "Adı 'insani kamp' ama çok kötü şartlar oluşturacaklar ve yine bombalayarak 1 milyon 950 bin - 2 milyon insanı bu kamplara getirecekler. Bu arada çocukları bir o tarafa, bir bu tarafa götürecekler. Sonra bu insani kamplarda insanlara gerekli yiyeceği, ilacı vermeyecekler. Gazze'nin tümünü bu kampa sıkıştırıp bunların adeta gönüllü göç etmesini sağlayacaklar ama bu plan tutmaz" diye açıklama yapmıştı.

"Gazze'de Trump'ın dediği olmayacak"

Gazze'de yaşananların dünyada çok nadir görülen bir "halk savaşı" olduğunu vurgulayan Yıldırım, "O nedenle Gazze'de ne Trump'ın dediği olacak ne de Trump'tan korkan İslam dünyasının liderlerinin dediği olacak" ifadesini kullanmışyı.

Yıldırım, Gazze'ye destek amacıyla 13 Nisan Pazar günü Beyazıt'tan Ayasofya'ya büyük bir kalabalıkla yürüyüş düzenleyeceklerini belirterek, şunları söylemişti:

"Bu pazar Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyeceğiz. Büyük kalabalıkla. Türkiye'de eylemleri tekrar başlatacağız. Dünyada eylemleri başlatacağız. İsrail eskisi kadar rahat değil. Çünkü artık karşısında eski Suriye yok. Eski Türkiye de yok. Eski Mısır halkı da yok. Eski Ürdün halkı da yok. Artık insanlar korku elbisesini çıkardı."