Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 13.04.2025 13:20

Başıboş sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu

Şanlıurfa'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi kız hayatını kaybetti.

Başıboş sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu

İddiaya göre, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Mardin yolu üzerinde yer alan Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nin önünde otobüsten inen 3 kız arkadaş, Harran Üniversitesi karşısında kaldıkları yurda gitmek isterken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Can havliyle yola atlayan kızlardan 27 yaşındaki Sevda Özkaya, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Üniversite için Şırnak'tan Şanlıurfa'ya gittiği öğrenilen genç kızın Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Şanlıurfa Köpek Başıboş Köpek Sorunu
Sıradaki Haber
Nisan karı 181 yolu ulaşıma kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:04
Türkiye'de Karadeniz'in güvenliğine ilişkin toplantı yapılacak
13:51
Bakanlık, 80 milyar lirayı aşkın matrah farkı tespit etti
13:34
ALES yapıldı, sonuçlar 2 Mayıs'ta
13:18
Rusya'nın Sumi'ye düzenlediği saldırıda en az 21 kişi öldü
13:04
Türkiye otomotiv sektöründe en çok AB ülkelerine ihracat yapıyor
13:42
Bakan Fidan: Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen destek kesilmediği sürece Gazze soykırımı bitmez
Çarpanak Adası çiçekli badem ağaçlarıyla renklendi
Çarpanak Adası çiçekli badem ağaçlarıyla renklendi
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ