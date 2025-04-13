Bakan Fidan: İki dost ülke arasında stratejik konuları enine boyuna masaya yatırdık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'nın yoğun ve güzel geçtiğini belirten Fidan, "Oldukça olumlu geçti. İki dost ülke arasında stratejik konuları enine boyuna masaya yatırdık." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı sonrası ortak bildiri yayımlandı:



????"Terör tehdidine karşı iş birliğinin muhafazasına dair irade vurgulandı."



????"Taraflar, diğerinin siyasi birliğine ve egemenliğine atfettikleri önemi tekraren vurguladı." pic.twitter.com/PfMwiDdJa7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2025

Fidan, bu güvenlik mekanizmasının, iki ülke arasında gittikçe daha da kurumsallaşan bir platform olduğuna işaret ederek, platformun iki ülkenin profesyonelliğini yansıttığını dile getirdi.