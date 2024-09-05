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TRT Haber 05.09.2024 12:37

Türkiye ile Mısır arasında uçak seferleri iki katına çıkacak

Türkiye ve Mısır arasında demir yolu sektörü, sivil havacılık ve bilgi iletişim teknolojileri alanında üç önemli anlaşma imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasında haftalık 30 frekans olan yolcu seferi sayısı 67 frekansa çıkarıldı” dedi.

Türkiye ile Mısır arasında uçak seferleri iki katına çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin eşbaşkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kapsamında birçok iş birliğine imza atıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve mevkidaşı Mısır Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Kamel al-Wazir’in de iştirak ettiği toplantı çerçevesinde, iki ülke arasında ulaştırma ve iletişim sektörüne yönelik olarak üç mutabakat zaptı imzalandı.

Gerçekleştirilecek iş birlikleri hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “Demir yolu Sektöründe İş Birliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı, Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı olmak üzere üç anlaşma imzaladık” şeklinde konuştu.

Türkiye ile Mısır arasında uçak seferleri iki katına çıkacak

"İki ülke arasında haftalık 30 frekans olan yolcu seferi sayısı 67 frekansa çıkarıldı"

Sivil havacılık alanındaki mutabakat zaptı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, frekans konusundaki sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirterek, “Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasında haftalık 30 frekans olan yolcu seferi sayısı 67 frekansa çıkarıldı. THY İstanbul-Kahire hattında haftalık 28, AJet Sabiha Gökçen-Kahire hattında 5 frekans uçuş gerçekleştiriliyor.

Mısır'ın turistik destinasyonları olan Şarm El Şeyh, Hurghada ve İskenderiye'ye de taşıyıcılarımız tarafından seferler düzenlenmektedir. Bu zaptın iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetler, ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok sektöre olumlu katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Demir yolu ve bilgi iletişim teknolojilerinde iş birliği

Demir yolu sektörüne ilişkin yapılan anlaşma hakkında bilgi veren Uraloğlu, bu mutabakat zaptı kapsamında demir yolu bakım ve onarımı, altyapının geliştirilmesi, kapasite tahsisi ve trafik yönetimi gibi alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Uraloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Mısır Ulusal Demiryolları arasında demir yolu sektöründe iş birliğinin geliştirilmesini hedeflediğimiz mutabakat zaptı ile eğitim ve danışmanlık alanları da dahil olmak üzere tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla teknik ziyaretler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı arasında imzalanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, "Bu zapt ile telekomünikasyon ve posta yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları geliştirilecek, yönetim ve düzenleme, insan kaynakları geliştirme, uluslararası kuruluşlarda iş birliğimizi güçlendirme ve siber güvenlik konularını kapsıyor. Her iki ülke olarak bu alanlarda karşılıklı olarak tecrübelerimizi paylaşacağız" dedi. 

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Abdulkadir Uraloğlu Hava Yolu Mısır Recep Tayyip Erdoğan
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