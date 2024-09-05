Hakan Fidan Kosova'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından kabul edilecek.

Fidan, Kosovalı mevkidaşı Donika Gërvalla-Schwarz ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve FETÖ ile mücadele başta olmak üzere güvenlik meseleleri ele alınacak, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin ilk toplantısı yapılacak.

Ziyaret kapsamında Bakan Fidan’ın NATO Kosova Gücü Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile de görüşmesi ve Kosova Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Prizren ve Mamuşa’yı ziyaret etmesi de bekleniyor.