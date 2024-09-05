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TRT Haber 05.09.2024 14:00

Hakan Fidan Kosova'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Kosova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya temaslarının ardından Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nın daveti üzerine, bu ülkeye gidecek.

Hakan Fidan Kosova'ya gidiyor
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından kabul edilecek.

Fidan, Kosovalı mevkidaşı Donika Gërvalla-Schwarz ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve FETÖ ile mücadele başta olmak üzere güvenlik meseleleri ele alınacak, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin ilk toplantısı yapılacak.

Ziyaret kapsamında Bakan Fidan’ın NATO Kosova Gücü Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile de görüşmesi ve Kosova Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Prizren ve Mamuşa’yı ziyaret etmesi de bekleniyor. 

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Hakan Fidan Kosova
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