Türkiye ile Maldivler arasında Hava Hizmetleri Anlaşması İstanbul'da düzenlenen törenle imzalandı.

Anlaşmayla sivil havacılık alanında iki ülke ilişkilerinin hukuki altyapısının güçlü bir şekilde belirlenmesi amaçlanıyor.

Anlaşmayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Maldivler Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Aishath Nahula imzaladı.

[Fotoğraf: AA]

"Maldivler ile turizmimizi daha da geliştreceğiz"

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu anlaşmaya ilişkin bilgi verdi.

''Bu anlaşma ile sivil havacılık alanındaki ilişkilerimizin hukuki altyapısını da güçlü bir şekilde belirlemiş oluyoruz. Anlaşma, trafik hakları, uçuş kapasitesi, uçuş güvenliği ve ücret tarifeleri gibi iki ülke arasında sivil havacılığa dair birçok konuyu düzenlemektedir. Anlaşma ayrıca, ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki iş birliğimizin daha ileri bir düzeye getirilmesine de katkı sağlayacaktır.''

[Fotoğraf: AA]

İkili görüşme gerçekleştirildi

Konuk bakan da anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki bakan imza töreninin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Bakanlar basına kapalı ikili görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmede, sivil havacılık ve deniz taşımacılığı alanları değerlendirildi.

Ayrıca Bakan Karaismailoğlu mevkidaşını, 6-8 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na davet etti.