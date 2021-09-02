MSB'nin Twitter hesabından Anıtkabir'in yapım aşamasında çekilen fotoğraflarla ilgili paylaşımda bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapımına 9 Ekim 1944’te başlanan ve 1 Eylül 1953’te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir’den tarihî fotoğraflar. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]