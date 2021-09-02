Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 22:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı.
MSB'nin Twitter hesabından Anıtkabir'in yapım aşamasında çekilen fotoğraflarla ilgili paylaşımda bulundu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yapımına 9 Ekim 1944’te başlanan ve 1 Eylül 1953’te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir’den tarihî fotoğraflar. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Anıtkabir
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