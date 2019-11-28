Gine'nin başkenti Konakri'de, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gine Uluslararası İş Birliği ve Afrika Entegrasyonu Bakanı Diene Keita'nın eş başkanlığında yapılan ve 2 gün süren "Türkiye-Gine Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3'üncü Dönem Toplantısı" sona erdi.

Toplantının kapanış oturumunda, iki ülke arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" ve "DEİK ile Gine Özel Sektör Yatırımlarının Teşviki Ajansı (APIP) arasında İş Konseyi İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

"Firmalarımızın Gine'de yatırım yapmalarını destekliyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mutabık kalınan konuların mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri daha yüksek seviyelere çıkarmaya vesile olacağını vurguladı.

Türkiye olarak Gine'ye özel önem atfettiklerini belirten Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanlarımız arasındaki yakın dostluğun bunun önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

İki ülkenin dostluğunun ticari ve ekonomik ilişkilere hak ettiği şekilde yansıtılamadığını anlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Amacımız, Gine'ye sadece ihracat yapmak değil aynı zamanda Gine'den ithalat da yapmak ve ticaretimizde karşılıklı fayda temeline dayanan bir denge sağlamak. Ziyaretimizin buna katkı sağlayacağına inanıyorum. İkili ticari ilişkilerimizde sürdürülebilir bir artış sağlanması için doğrudan yatırımların gerçekleştirilmesi ve ortak şirketlerin oluşturulması amacıyla firmalarımızın Gine'de yatırım yapmalarını destekliyoruz. Diğer taraftan dünya çapında üne sahip olan müteahhitlik firmalarımızın deneyimlerini Gine'ye taşımalarını ve Gineli kardeşlerimizin alt ve üstyapı projelerini tamamlayarak Gine halkının ihtiyaçlarını karşılamalarını arzu ediyoruz."

Bin 400 proje yapıldı

Türkiye ve Gine Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacmine ilişkin sayısal verileri paylaşan Selçuk, Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Gine'de toplam 152,5 milyon dolar değerinde 10 proje üstlendiğini, Afrika genelinde bugüne dek 67,7 milyar dolar değerinde bin 400 proje gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu rakamların yetersiz olduğundan bahseden Selçuk, imzalanan KEK Toplantısı Protokol Zaptının iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde istek ve kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Selçuk, yoğun çalışma temposunda geçen iki gün boyunca heyetlerin iş birliği yapılabilecek sektörleri tespit ettiğini vurguladı. Ayrıca, ticaret ve yatırımların yanı sıra müteahhitlik, enerji, KOBİ'ler, standardizasyon, tarım ve hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve su, çevre ve şehircilik, turizm, sağlık, eğitim alanlarındaki iş birliği olanaklarını da ele aldıklarını, bu kapsamda Türk Hava Yollarının Gine'ye doğrudan uçuşlarının iş insanları arası teması teşvik ettiğini söyledi.

Bakan Selçuk, "Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" ve "DEİK ile Gine Özel Sektör Yatırımlarının Teşviki Ajansı (APIP) arası İş Konseyi İş Birliği Anlaşma"larının imzalanmasının önemini vurguladı.

Selçuk, Türkiye-Gine İş Forumu'nun gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti, "Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde karşılıklı olarak daha üst düzeyde temasların devam edeceğine inanıyorum" sözleriyle dile getirdi.

18 başarılı proje

Ülke olarak Gine'nin kalkınma sürecine destek olmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Selçuk, bu yıl, tarım, su ve sanitasyon, sağlık acil yardım, eğitim ve mesleki eğitim alanlarında 18 başarılı projenin hayata geçirildiğini anlattı.

Aynı şekilde gelecek yıl da Gine refahına katkı sağlayacak yeni projelerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirten Ziya Selçuk, "TİKA Ofisimiz aracılığıyla proje bazında başvurulan projelere imkanlarımız dahilinde katkı sağlamayı istiyoruz. Kalkınma sürecinizde Türkiye'nin her zaman yanınızda olduğunu lütfen biliniz" dedi.

Toplantıda alınan kararların takibi amacıyla İzleme Komitesi kurulduğunu belirten Bakan Selçuk, kendisinin de konunun bizzat takipçisi olacağını anlattı.

Kaynak: AA