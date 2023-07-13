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TRT Haber 13.07.2023 11:40

Türkiye F-16'larla ilgili ABD'den olumlu sonuç bekliyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere ile savunma sanayisi alanındaki işbirliğine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtirken, "ABD’den F-16 modernizasyonu ve tedarikine" ilişkin soru üzerine, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi ABD tarafından somut adımlarla olumlu sonuç bekliyoruz" yanıtını verdi.

Türkiye F-16'larla ilgili ABD'den olumlu sonuç bekliyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları "Kanada’nın savunma sanayiinde ihracat kısıtlamalarını kaldıracağı" iddiasına yönelik soru üzerine kaynaklar, "Müttefiklerin birbirine ihracat kısıtlaması uygulaması, uygun ve kabul edilebilir değil. Bu, NATO’nun güç ve etkinliğini de olumsuz etkilemektedir. Vilnius’taki Zirve’de alınan kararların ve yapılan görüşmelerin sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber takip edeceğiz" dedi.

Tahıl girişiminin uzatılmaması halindeki duruma ilişkin soruya kaynaklar, "Tüm konsantrasyonumuz tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik çabalara yönlenmiş durumda. Bunun dışında bir çalışma söz konusu değil" diye konuştu.

"Takvimlendirmeye yönelik çalışmalar önümüzdeki dönemde yapılacak"

Sözleşmeli erbaş ve erlerle uzman çavuşların özlük haklarına yönelik soru üzerine kaynaklar, personelin lehine tüm düzenlemeleri hayata geçirmek için ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade ederken, "Suriye’nin kuzeyinde teröristler tarafından açılan tünellerin ABD’liler tarafından yıkıldığı" iddiasına ilişkin soru üzerine, şu açıklamalarda bulundu:

"Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde sınırımızdan belli bir mesafeye çekilmesi, kazdıkları tüneller dahil tüm tahkimatın imha edilmesi 2019 yılında imzalanan mutabakatlar gereği muhataplarımızın sorumluluğudur. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak tespit ettiğimiz tüm tahkimata yönelik gerekenleri yapıyoruz, muhataplarımızdan da mutabakat kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias arasındaki görüşmelerde yeniden başlaması konusunda mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nın takvimine ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Takvimlendirmeye yönelik teknik çalışmalar önümüzdeki dönemde yapılacak" yanıtını verdi.

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