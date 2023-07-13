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Gündem
TRT Haber 13.07.2023 10:58

Bayram tatilinde trafik kazalarında 110 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 903 trafik kazasının meydana geldiğini, kazalarda 110 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 bin 393 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bayram tatilinde trafik kazalarında 110 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya, aşırı hızın trafik kazalarında ilk sırada yer aldığını vurgulayarak, 9 günlük bayram tatilinde yaşanan kazalara ilişkin bilgileri paylaştı.

Yerlikaya, yapılan bilimsel araştırmaya göre bu tatil boyunca trafik kazalarına yol açan nedenlerin ilk üçünü şöyle sıraladı:

- Yüzde 37,3 aşırı hız,

- Yüzde 14,5 geçiş önceliğine uymamak ve

- Yüzde 12,4 şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 

9 günde 12 bin 393 kişi yaralandı

Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında
110 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 bin 393 kişinin yaralandığını duyurdu.

Paylaşımına, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Lütfen, sevdiklerinizin gözünü yolda bırakmamak için trafik kurallarına uyalım. Aşırı hız sizi sevdiklerinize saha hızlı kavuşturmaz" notunu düştü.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Trafik Kazası
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