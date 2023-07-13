Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.07.2023 10:02

Yunanistan ile yeni dönem: Ziyaret trafiği arttı

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye-Yunanistan ilişkileri olumlu bir havada ilerliyor. İki ülke arasında artan ziyaret trafiği, karşılıklı yapıcı mesajlar ile sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis işte bu değişen iklimde, NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege Denizi, göçmenler, terörle mücadele... Türkiye ve Yunanistan arasında birçok gerilimli konu bulunuyor.

Ancak, 6 Şubat depremleri sonrası komşu iki ülke arasındaki ziyaret trafiği arttı. Afet diplomasisi, ilişkilerde yeni bir dönemin başlamasını sağladı.

Hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da kısa süre önce seçimler tamamlandı. İki ülkede de mevcut hükümetler yeniden seçildi. Liderler karşılıklı olarak birbirlerini kutladı.

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları, iki ülke arasında Pozitif Gündem toplantıları için 22 Mart'ta bir araya geldi.

Yunanistan Lavrion kampını kapattı

Ortak Eylem Planı'nın dördüncü tur görüşmelerinin adresi Ankara'ydı. Toplantıda, 25 başlıkta kaydedilen ilerleme hakkında ayrıntılı bir güncelleme yapıldı.

Bir sonraki üst düzey toplantıda, anlaşmaları nihai hale getirecek çerçevenin oluşturulması bekleniyor.

Geçtiğimiz süreçte Yunanistan, iki ülke arasındaki olumlu havanın sürmesi için önemli bir adım attı.

Atina yönetimi, Türkiye ile Yunanistan arasında tartışmaya neden olan ve PKK'lı teröristlerin Avrupa'daki yuvası Lavrion kampını kapattı. 

İki ülke arasında ilişkilerin nasıl gelişeceği ile ilgili gözler, NATO Liderler Zirvesi'ne çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, zirve kapsamında bir araya geldi.

Selanik'te görüşülecek

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varıldı.

Erdoğan ve Miçotakis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaştı.
 

ETİKETLER
NATO Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- Yunanistan İlişkileri
Sıradaki Haber
Rusya-Ukrayna savaşının yeni çıkmazı: Misket bombası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
Küresel petrol arzı haziranda yaklaşık yarım milyon varil arttı
12:04
Küresel güç savaşları: Çin’in Orta Doğu’dan Afrika’ya genişleyen nüfuzu
12:09
Haydarpaşa Garı 2024'te hizmete alınacak
12:09
1 haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi
11:59
Zelenskiy: İlk kez NATO yolunda Ukrayna için bir güvenlik temeli oluşturduk
11:55
Çin'den ikili ilişkileri düzeltmek için ABD'ye "somut adım" çağrısı
Oltu taşından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un maketi yapıldı
Oltu taşından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un maketi yapıldı
FOTO FOKUS
Yunanistan ile yeni dönem: Ziyaret trafiği arttı
Yunanistan ile yeni dönem: Ziyaret trafiği arttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ