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TRT Haber 13.07.2023 11:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinde ilk bir yılda 319 bin konutun inşasını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı hale getirmekte kararlıyız. Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Deprem Konferansına bir videomesaj gönderdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kıymetli katılımcılar, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Konferansın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizde dayanışma sergileyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

 

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldık. Asrın felaketi olarak nitelenen bu depremlerde 50 binden fazla canımızı toprağa verdik.

"14 milyon insanımız depremin olumsuz etkilerini bizzat yaşadı"

Depremin vurduğu 11 ilimizde 872 bin bağımsız bölümün olduğu 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. İş yerleri, tarım alanları, ticarethaneler ve fabrikalar zarar gördü. 14 milyon insanımız depremin olumsuz etkilerini bizzat yaşadı. İlk günden itibaren tüm imkanları harekete geçirdik.

Milletimiz, deprem bölgesindeki kardeşleri için seferber oldu. Belediyelerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin olağanüstü çabalarını her zaman yanımızda hissettik.

Dünyanın 4 bir yanından bölgeye koşan dost ve kardeş ülkelerin yardımlarını asla unutamayız. Yanımızda olan herkesi şükranla hatırlayacağız. Devlet millet el ele vererek depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Enkazın tamamını kaldırdık. Kalıcı konutların inşasına süratle başladık. Ekim-Kasım aylarından itibaren konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz.

"Depremin maliyeti 104 milyar dolar"

İlk bir yılda 319 bin konutun inşasını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı hale getirmekte kararlıyız. Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Bu ağır yükün altından siz dostlarımızın da desteğiyle kalkacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen bu konferansı memnuniyetle karşılıyorum. Videomesaj gönderen Almanya Başbakanı Scholz'a ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 

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