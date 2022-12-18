Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura Brüksel’de üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması konusu ele alındı.