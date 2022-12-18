Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 14:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Almanya-Yunanistan arasında üçlü görüşme
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya ve Yunanistan'dan yetkililerle birlikte Türkiye-Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması konulu 3'lü bir görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura Brüksel’de üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması konusu ele alındı.
Etiketler: Almanya İbrahim Kalın Yunanistan
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