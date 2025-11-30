Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
Gündem
AA 30.11.2025 16:29

Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi

Türkiye'nin 1954'ten bu yana üyesi olduğu Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'nda (GFCM) başkanlık görevine seçildi.

Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 1954'ten bu yana üyesi olduğu Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'nda (GFCM) başkanlık görevine seçildiğini duyurdu.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sürdürülebilir balıkçılık yönetiminde uluslararası güç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, 1954'ten bu yana üyesi olduğu GFCM'de ilk kez başkanlık görevine seçildi. Bu tarihi adımla birlikte, karar alma süreçlerindeki etkinliğimiz artacak. Ülkemiz uygulamaları bölgesel yönetime daha fazla yansıyacak, Akdeniz ve Karadeniz'de sürdürülebilir balıkçılıktaki öncülüğümüz güçlenecek. Hayırlı, uğurlu olsun."

İbrahim Yumaklı Balıkçılık
OKUMA LİSTESİ