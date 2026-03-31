Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.03.2026 15:30

Türkiye 5G teknolojisine geçti

Türkiye, 5G'ye geçerek dijital yarışta hızlanıyor. Yeni teknoloji, internet hızını artırıp saniyeler içinde veri indirmeyi sağlıyor. 81 ilde aynı anda başlayacak 5G, pek çok alanda değişim yaratacak.

Türkiye, hız çağında yeni bir döneme girdi. Mobil iletişimde 5G ile birlikte daha güçlü, daha hızlı ve daha verimli dönem başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tablet ekranından butona basmasıyla Türkiye'de 5G teknolojisine geçildi.

Mevcut tarifelerde değişiklik yapmaya ya da ek ücret ödemeye gerek kalmadan 5G'den yararlanılabilecek.

Endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine kadar pek çok alanda yeni uygulamaların önü açılacak. Medya sektöründe 8K kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapılabilecek.

Telefonda 5G bağlantısı nasıl anlaşılacak?

Cihaz ekranındaki ağ göstergesinde "5G" ibaresi göründüğünde bağlantı 5G üzerinden sağlanıyor demek. Hizmeti kapatmak isteyenler, operatörlerinin belirttiği numaraya kısa mesaj göndererek 5G'yi ücretsiz devre dışı bırakabilecek.

Türkiye, dijital dönüşümde önemli bir adım atarken hedef; iki yıl içinde ülke genelinde tam kapsama sağlamak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz

ETİKETLER
5G
Sıradaki Haber
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi başkanlığına Orhan Sekmen seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Tuzla Palas Gölü'nde yıllar sonra yeniden allı turnaların sesi duyuldu
FOTO FOKUS
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ