Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.03.2026 14:43

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi başkanlığına Orhan Sekmen seçildi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin yeni başkanı Orhan Sekmen oldu.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi başkanlığına Orhan Sekmen seçildi

Daire Başkanı Abdullah Yaman'ın görev süresinin dolmasının ardından yeni daire başkanının belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçimde, 166 oy alan Yargıtay üyesi Orhan Sekmen, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin yeni başkanı oldu.

Sekmen'in öz geçmişi

Orhan Sekmen, 1965'te İspir'de doğdu, 1990'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Sekmen, sırasıyla Malatya Kuluncak, Gümüşhane Kelkit, Hatay Erzin, İstanbul Bağcılar ve İstanbul Bakırköy hakimliği görevlerinde bulundu.

Daha sonra İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi başkanlığı ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi başkanlığı yapan Sekmen, 2018'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

ETİKETLER
Yargıtay
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:37
Irak, hava sahasını 3 gün daha kapalı tutacak
14:12
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 285'e yükseldi
14:09
5G sanayide üretim sürecini de hızlandıracak
14:00
Hobi bahçesinden milyonluk tarihi eserler ele geçirildi
13:53
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
Hataylı usta 44 yıldır aynı dükkanda ayakkabı tamir ediyor
Hataylı usta 44 yıldır aynı dükkanda ayakkabı tamir ediyor
FOTO FOKUS
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ