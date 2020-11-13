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Türk ve Rus askeri heyetlerinin bugünkü görüşmesi sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye’deki durum ele alındı.
Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı tarihi zaferin ardından varılan anlaşmasının sahadaki denetimi için Türkiye devrede. Bölgede görev yapacak barış gücüne ilişkin detayları görüşmek üzere 20 kişilik Rus heyet bugün Ankara'da temaslarda bulundu.
Önce Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen heyet, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'na geçti.
Görüşmelerde, Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye’deki durum ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlandı.
Görüşmelere yarın devam edilecek.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 18:37
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