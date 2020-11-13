Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı tarihi zaferin ardından varılan anlaşmasının sahadaki denetimi için Türkiye devrede. Bölgede görev yapacak barış gücüne ilişkin detayları görüşmek üzere 20 kişilik Rus heyet bugün Ankara'da temaslarda bulundu.

Önce Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen heyet, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'na geçti.

Görüşmelerde, Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye’deki durum ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlandı.

Görüşmelere yarın devam edilecek.