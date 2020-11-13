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Bakan Dönmez'den Kanuni Türbesi'ne ziyaret
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisini Karadeniz’e uğurladıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ni ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Dönmez, “Kanuni’yi Karadeniz’e uğurladıktan sonra gemimize ilham olan büyük hükümdar Kanuni Sultan Süleyman Han’ın kabrini ziyaret ettik. Ellerimizi göğe, zihnimizi tarihimize, dümenimizi Karadeniz’e çevirdik. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun...” ifadelerini kullandı.
Kanuni’yi Karadeniz’e uğurladıktan sonra gemimize ilham olan büyük hükümdar Kanuni Sultan Süleyman Han’ın kabrini ziyaret ettik.
Ellerimizi göğe, zihnimizi tarihimize, dümenimizi Karadeniz’e çevirdik.
Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun...
Etiketler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Fatih DönmezSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 17:46
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