Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
Vali Yerlikaya, İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."
Sevgili İstanbullular,
Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır.#SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir.#Pazaryeri
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 17:48
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