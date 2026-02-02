Türk tipi Kamikaze İHA’dan tam isabet: SKYDAGGER sahnede

Savaşların kaderini milyonlarca dolarlık uçaklar ya da tankların belirlediği dönem geçmişte kaldı. Yeni sürecin en kritik öğelerinden biri dronlar ve kamikaze İHA’lar. Bu noktada Türkiye’nin en önemli oyuncularından olan SKYDAGGER henüz yeni bir şirket olmasına rağmen kısa sürede çok önemli başarılara imza attı.

TRT Haber, SKYDAGGER’in İstanbul’daki üretim merkezinde çalışmaları yakından takip etti ve Genel Müdür Mehmet Öztekin ile Türkiye’nin bu alandaki mevcut durumu ile yakın gelecekteki potansiyelini konuştu.

2026 sonuna kadar hedef 20 ülkeye ihracat

Mehmet Öztekin, önce SKYDAGGER’in kuruluş amacını çok basit bir şekilde özetleyerek anlatmaya başlıyor. Temel hedeflerinin sahadaki askerin elini kolaylaştıracak kamikaze dronlar üretmek olduğunu vurguluyor.

Türkiye’nin bu alanda kısa zamanda çok hızlı bir yol aldığına işaret ediyor Öztekin. Avrupa’daki çoğu başkenti gezdiklerini ve bu alanda ortaya somut ürün koyabilen ülke sayısının çok az olduğunu ifade ediyor. Avrupa ülkelerinin saha tecrübesi olmadığının da altını çiziyor Öztekin ve günün sonunda kamikaze dronlar için Ankara’nın kapısının çalınacağını kaydediyor.

Bu noktada SKYDAGGER’in da aslında önemli ihracat başarılarına imza attığını öğreniyoruz. Öztekin, geçtiğimiz yılın sonu itibariyle 15 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtiyor. Bu yıl 4 ülkeyle daha sözleşme imzalamayı ve 2026 sonunda 20 ülkeye ihracat yapan bir marka olacaklarını anlatıyor.

[SKYDAGGER sahip olduğu üretim modeliyle kısa zamanda sektörün en önemli oyuncularından biri haline geldi.]

“FVP dron meselesinde 2027’de Türkiye dünyanın merkezi olabilir”

Mehmet Öztekin sadece Avrupa’dan gelecek yeni siparişlerden bahsetmiyor. 2027’de Türkiye’nin FPV yani gözlükle pilot tarafından anlık olarak yönetilebilen dronlarda dünyanın merkezinde olacağını vurguluyor. Avrupa’daki yüksek maliyetler, Çin gibi üreticilerdeki ‘toptancı’ yaklaşıma karşı Türkiye’nin ucuz, çok etkili ve terzi işi dronlar üretebileceğine işaret ediyor.

Dünyada patlayıcıyı ve dronu birlikte üretebilen tek firma olduklarına dikkat çekiyor Öztekin ve “İlk etapta yıllık 30 bin dron üretme hedefiyle başlamıştık. Şimdi bunun 4 katına çıkıyoruz. 120 bine yakın dron üreteceğiz. Öte yandan 2025 sonu 2026 başı itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine de girdik. Çok olumlu dönüşler alıyoruz.” bilgisini paylaşıyor.

[BAYRAKTAR KIZILELMA dahil hava platformlarından bırakılabilecek SKYDAGGER dronları, düşmanı bir anda onlarca, yüzlerce Kamikaze İHA ile uğraşmak zorunda bırakacak.]

“KIZILELMA’dan onlarca dron bırakabiliriz”

SKYDAGGER’in geçtiğimiz hafta gerçekleşen test görüntülerinde ilginç bir detay vardı. Baykar’ın dikey iniş-kalkış yapabilen KALKAN DİHA isimli platformundan SKYDAGGER bırakılmıştı.

Mehmet Öztekin’e bu görüntüyü hatırlatıyoruz ve BAYKAR’ın diğer platformlarından benzer bir şekilde dron bırakabilmenin ne kadar mümkün olduğunu soruyoruz:

“KALKAN DİHA’dan dronu bıraktık… Bunu yaparken aslında hem dronda hem KALKAN DİHA’da ciddi bir kabiliyet artışı yapmış olduk. Bir hava aracından dron atabilmeniz menzil kısıtlamasının ciddi anlamda ortadan kalkması anlamına geliyor. Platform için de büyük kazanç. Çünkü KALKAN DİHA’yı satın alan ülkeler bu platformdan dron da atabileceklerini gördü.

Yakın gelecekte KIZILELMA, TB-2, TB-3, AKINCI gibi platformlardan da SKYDAGGER dronları bırakacağız. Örneğin TB-3’ün gemiden de kalkabildiğini düşünürsek günün sonunda bunlar çok büyük bir kabiliyet kazanımı anlamına geliyor.”

“Fiber optik kablolu dronlarda terzi işi üretim yapıyoruz”

Son yıllarda dron meselesi gündemin ana başlıklarından biri. Savunan taraf da boş durmuyor ve dronları avlamak için ağlardan tutun da çok sofistike elektronik karıştırma uygulamalarına kadar farklı sistemler kullanıyor.

Bu noktada ‘fiber optik kablolu FPV’ öne çıkıyor. SKYDAGGER’in fiber optik kablolu ürünlerinin diğerlerinden ayrıldığını belirtiyor Mehmet Öztekin. Örneğin Çin gibi çok büyük üreticilerden fiber optik kablo istediğinizde 10, 15, 20 kilometre gibi sabit uzunluklar olduğunu anlatıyor. “Siz 3 kilometre ötede bir operasyon yapacaksınız ama çok daha uzun kablo takmaya mecbur kalıyorsunuz. Bu da ağırlık anlamına geliyor. Ağırlık demek daha düşük menzil ya da daha az patlayıcı kullanmanız demek. Biz ise terzi işi yapıyoruz. Özel operasyonlar için sadece buna uygun kablo veriyoruz. Böylece patlayıcı ya da menzilden feragat etmeniz gerekmiyor.” diyor.

[TOYCA 05 Kamikaze İHA geçtiğimiz günlerde gerçek bir teste katıldı ve bu sınavı da başarıyla geçti.]

“Türk işi Kamikaze İHA TOYCA’dan tam isabet”

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dronların yanı sıra kamikaze iHA’ların da çok önemli bir noktaya evrildiğini gördük. İşte SKYDAGGER burada da elini taşın altına sokuyor. Genel Müdür Mehmet Öztekin, ilk ürünü başarıyla test ettikleri bilgisini paylaşıp, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Dronlarımızın yanı sıra Kamikaze İHA için de bir süredir çalışıyorduk. Geçtiğimiz günlerde Kamikaze İHA TOYCA 05’in ilk gerçek patlayıcılı testlerini yaptık. Çok küçük bir hedefi tam ortasından başarıyla vurduk. TOYCA 05’ten farklı olarak iki ayrı sabit kanat ürünü daha yapacağız. Toplamda 3 farklı sabit kanat İHA sistemi ve 5 ayrı döner kanat kamikaze dron sistemi ortaya çıkacak. Sabit kanatta 25’ten başlayıp 100 kilometreye kadar uzayan bir menzil hedefimiz var. Yakında bu alanda önemli müjdeler vereceğiz.”