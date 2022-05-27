Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 05:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk mutfağı dünyaya tanıtılıyor
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Londra, Roma, Üsküp ve Sofya'da etkinlikler düzenlendi.
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri İngiltere’de tanıtıldı. Başkent Londra’da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Türk Büyükelçiliği rezidansında özel bir davet düzenlendi.
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın ev sahipliğindeki davete yabancı misyon şefleri, gastronomi uzmanları ve ünlü şef Özlem Warren da katıldı.
Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın "Türk Mutfağı Haftası"na yönelik video mesajı paylaşıldı. Misafirlere börek, zeytinyağlı enginar, yaprak sarması gibi Türk mutfağına ait lezzetler sunuldu.
İtalya
Türk mutfağının seçkin geleneksel tatları, İtalya'nın başkenti Roma'da da tanıtıldı. Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğince İtalyan basını ile turizm ve sinema sektörlerinden önemli isimlere davet verildi.
Büyükelçilik Aşçısı Turgay Holat'ın hazırladığı incirli yaprak sarma, zeytinyağlı enginar, balık pilaki, hünkar beğendi ve kabak tatlısı ikram edildi. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, konuklara "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı hediye etti.
Üsküp
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi. Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök’ün ev sahipliğinde, elçilik konutunda gerçekleşen etkinlik kapsamında, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı.
Davetliler, Şef Aziz Kayabaşı tarafından hazırlanan zengin Türk mutfağından lezzetleri tatma imkanı buldu.
Sofya
Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konutunda program düzenlendi. Konuklara usta aşçı İsmail Haçat tarafından hazırlanan menüden yemekler sunuldu.
Etiketler: Emine Erdoğan İtalya İngiltere Bulgaristan
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