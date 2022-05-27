Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Trakya'da yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde armaya devam edeceği ve mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul’da 27-33, Ankara'da 28-33, Edirne’de 32-35, Bursa ve Balıkesir’de 33-38, Sakarya’da 32-37, İzmir’de 35-37, Manisa’da 36-39, Aydın’da 38-40, Antalya’da 33-36, Düzce’de 32-37 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara: Parçalı bulutlu, Trakya kesimi ile Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.