Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 01:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 272 Afgan uyruklu, İstanbul’dan kalkan uçaklarla ülkelerine gönderildi.
Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 400 düzensiz göçmenden 272'si, Afganistan'a gönderilmek üzere jandarma eşliğinde valilik koordinesinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na getirildi.
Aralarında 22 Mayıs'ta kapalı kasa araçtan kaçarken görüntüleri sosyal medya ve basına yansıyan düzensiz göçmenlerin de bulunduğu kişiler 2 ayrı uçakla Afganistan’a gönderildi.
128 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderilecek.
Valilikten yapılan açıklamada düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
Bu yıl Türkiye'den sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 29 bin 606 olduğu kaydedildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İstanbul İstanbul Havalimanı Kocaeli
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