Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 400 düzensiz göçmenden 272'si, Afganistan'a gönderilmek üzere jandarma eşliğinde valilik koordinesinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na getirildi.

Aralarında 22 Mayıs'ta kapalı kasa araçtan kaçarken görüntüleri sosyal medya ve basına yansıyan düzensiz göçmenlerin de bulunduğu kişiler 2 ayrı uçakla Afganistan’a gönderildi.

128 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderilecek.

Valilikten yapılan açıklamada düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Bu yıl Türkiye'den sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 29 bin 606 olduğu kaydedildi.