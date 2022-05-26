Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası kazanan Demir Grup Sivasspor'u kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan ve kupayı ilk kez müzesine götürmeye hak kazanan Demir Grup Sivasspor'u kutluyor, futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve kırmızı beyazlı camiayı tebrik ediyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Sivasspor'a başarılar diliyorum."