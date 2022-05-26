Sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçilecek. Yalan haberlerin kasıtlı olarak yayılması suç kapsamına alınacak.

AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla hazırlanan dezenformasyonla mücadele teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Düzenlemeyle yalan ve yanıltıcı bilgileri yayanlara Türk Ceza Kanunu'na göre ceza verilecek. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, suç kapsamına alınacak.

Bir yıldan üç yıla kadar hapis

Sosyal medyada yalan haberi yayarak kamu düzenini ve barışını bozanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suç örgüt faaliyeti çerçevesinde değerlendirilirse ceza yarı oranında artırılacak.

Teklifte internet medyasıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor. İnternet medyasının resmi ilan alması sağlanacak. Bu alanda çalışanlara da basın kartı verilebilecek. Teklifte basın kartının kimlere ve nasıl verilebileceğine ilişkin de kriterler yer aldı.

Erişimin engellenmesi kararı elektonik postayla iletiecek

İnternet haber sitelerinde, bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarihin, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.

İnternet sitelerine erişimin engellenmesi kararları, hızlı sonuç alabilmek için elektronik posta yoluyla iletilebilecek.

İnternet ortamında Milli İstihbarat Teşkilatına yönelik suç teşkil eden içerikler de katalog suçlar kapsamına alınacak. Ayrıca, ceza kanununda yer alan bazı suçların paylaşılması durumunda erişim engelinin yanısıra reklam yasağı da uygulanacak.