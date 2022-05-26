Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu toplandı. Gündemde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun faaliyetleri vardı.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, "Yayıncılığın özü süreklilik ve yeniliktir. Bizler ‘TRT hem bellektir hem gelecek’ şiarı doğrultusunda köklerimizden aldığımız tecrübenin yol göstericiliğinde yayıncılığında insanların da geleceğine ışık tutuyoruz. Halkın kültürel değerlerine ve kimliğine sahip çıkan özenti değil özgün bir yayıncılık anlayışını hayata geçiriyoruz" dedi.

Toplantıya TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, yönetim kurulu üyeleri ve Genel Müdür yardımcıları katıldı.

"TRT geleceğe ışık tutuyor"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kurumun faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bir sunum yaptı. TRT kanallarının izlenme oranlarındaki başarısını paylaştı.

Sobacı, "2021 yılı prime time yerli diziler sıralamasında ilk 10 da tüm kişiler ve ab gruplarında 4 dizi, Abc 1 grubunda 5 dizimiz yer aldı. 2022 yılında ise ilk 10'da tüm kişilerde 4 dizimiz bulunuyor. TRT Haber, tam 45 aydır tüm kişiler kategorisinde birinciliği koruyor" dedi.

TRT Genel Müdürü Sobacı, milyonlarca kullanıcıya ulaşan dijital uygulamaları da anlattı.

Mehmet Zahid Sobacı, "Mevcut dijital platformlarımız olan TRT İzle, TRT Dinle, Engelsiz TRT TV, TRT Arşiv gibi mecralarımıza her geçen gün bir yenisini ekleyen çalışmalarla dijital ağını hızla geliştiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Sobacı, TRT'nin gündeminde olan dijital platform çalışmalarının Türkiye'nin tanıtımına ciddi katkısı olacağını da söyledi.

"TRT faaliyet raporları şeffaf"

TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT harcamalarının şeffaf bir şekilde paylaşıldığının altını çizdi:

"Faaliyet raporunda bunlar aynen var. Geçen alt komisyonda eleştirdiniz. Yok önceki faaliyet raporları zamanında geçen faaliyet raporu zamanında çıkmadı. Zamanında kondu. Feffaf bir şekilde web sitesine de kondu. Tüm rakamlar burada var. Faaliyet raporunda olduğu için gönül rahatlığıyla ifade edebiliyorum. Gizlediğimiz sakladığımız bir şey yok"

Muhalefetin iddialarına tepki

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, komisyonda milletvekillerinin eleştirilerine de cevap verdi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, komisyonda milletvekillerinin eleştirilerine de cevap verdi. Sobacı, "Burası benim demokrasi makamı olarak gördüğüm hesap vermeye geldiğim yer. Ben bürokrat olarak burası benim fırçalanacağım hakaret edileceğim mesnetsiz ithamlarda bulunacağım yer değil. Sosyal medya video mesajları üzerinden bürokratları tehdit etmenin bir parçasını buraya taşıyacaksanız. Mesnetsiz bir şekilde herkesi ithamlı bir şekilde terör örgütüyle iltisaklı ilan edecekseniz. O zaman bu sindirme mücadelesinin bir parçası anlamına gelir. O zaman bu sindirmeye biz pabuç bırakmayız. Hiç kimse kusura bakmasın. Devlete ve millete hizmet motivasyonundan hiç bir şey kaybetmeyiz" açıklamasını yaptı.