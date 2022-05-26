Gösteri uçuşları yapıldı, stantlar kuruldu.

Bakü’de "TEKNOFEST Azerbaycan" heyecanı yaşanıyor.

29 Mayıs'a kadar sürecek festival, 120 bin metrekare alanda yapılıyor.

TEKNOFEST'in açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, festivalin Azerbaycan'ın teknoloji serüveninde bir mihenk taşı olacağını söyledi.

"TEKNOFEST bugünkü coşkuyla daha ileri gidecek"

Stantları ziyaret eden Bakan Varank, TEKNOFEST'in gelişerek çok daha büyüyeceğini vurguladı:

"İnşallah TEKNOFEST Azerbaycan benim bugünden gördüğüm çok daha gelişerek devam edecek. Bu sene TEKNOFEST Azerbaycan'da yarışmalara yani gençlerin katıldığı teknoloji yarışmalarına bin takım başvuru yaptı. 6 binden fazla öğrencimiz gencimiz bu yarışmalarda yarışıyorlar"

"Heyecan memnuniyet verici"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, TEKNOFEST heyecanının memnuniyet verici olduğunun altını çizdi:

"Hem Türkiye'deki mevcut teknoloji kabiliyetlerimin burada gösterimi açısından kardeş ülkede de bir gurur ve heyecan oluşturmak, hem de nerelere geldiğimizi hem de geleceğe yürüyüşümüzün nasıl olacağı ile bir fikir vermek adına buradayız.

"TEKNOFEST, Azerbaycan'dan başka ülkelerde de devam edecek"

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar da TEKNOFEST'in Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini pekiştirdiğini söyledi.

"İnşallah Azerbaycan'da da devam edecek. Başka ülkelerden de talep var. Hem Türki cumhuriyetlerden hem de kardeş ülkelerden."

Dört gün boyunca sürecek festivale günde 50 bin kişinin katılması bekleniyor.