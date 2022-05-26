Pençe-Kilit operasyonunda terör hedefleri imha ediliyor
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatının kullanılamaz hale getirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerce kullanılan mağaradaki havan ve silah mühimmatı, araç gereç, telefona tuzaklı el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcıda kullanılan düzenek ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğine dair görüntüleri paylaştı.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hale getiriyor."
Terör yuvalarını yok etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 26, 2022
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hâle getiriyor.#MSB pic.twitter.com/wUCK5XFYjR