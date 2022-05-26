Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerce kullanılan mağaradaki havan ve silah mühimmatı, araç gereç, telefona tuzaklı el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcıda kullanılan düzenek ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğine dair görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hale getiriyor."