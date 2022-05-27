Suriye'nin kuzeyinde artan terör tehdidi, Milli güvenlik ihtiyaçlarının gerekliliği. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Suriye’nin kuzeyine olası operasyon için “yeni harekat” vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü ifade edildi.

MGK Bildirisinde şunlar kaydedildi:

"Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş, bu harekatların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir. Mensubu olduğu uluslararası kuruluşlarda ve ittifaklardaki yükümlülüklerinin gereğini her daim müttefiklik ruhu ve hukuku ile ahde vefa ilkesine uygun bir şekilde yerine getiren Türkiye'nin, aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmış, bilhassa insanlığın ortak düşmanı olan terörizme destek vererek ve himaye ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ülkelere, bu tutum ve davranışlarına son verme ve Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur."

Ukrayna ile Rusya savaşı

Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasındaki savaşın durdurulması ve barışçıl çözüme giden yolun açılması için vakit kaybetmeksizin kapsamlı ateşkes ilan edilmesi gerektiği vurgulanan bildiride, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde ulaşılacak bir çözümün, bölgede kalıcı barışın tesisine esas teşkil edeceği belirtildi.

MGK Bildirisinde, "Uluslararası hukuku ve taraf olduğu antlaşmaları ihlal eden Yunanistan'ın Ege Denizi'nde tedricen artan kışkırtıcı eylemleri ve iş birliği anlayışı ile hareket edilmesi gereken ittifakları istismar etmeye yönelik gayretleri ele alınmış, milletimizin hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlı tutumumuzun tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Son dönemde bazı ülkelerde İslam düşmanlığının yeniden yükselişe geçmesinden duyulan endişenin de belirtildiği bildiride, "İlgili ülkelere, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ve vatandaşlarımızın fiili saldırılarla hedef alınmasına varan kışkırtıcı eylemlerin görmezden gelinmemesi ve engellenmesi hususundaki sorumlulukları hatırlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

MGK Bildirisinde, Libya'da sağlanan istikrar ile ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının ve yeni çatışmalara yol açabilecek adımlardan kaçınılmasının öneminin vurgulandığı, halkın beklentileriyle uyumlu şekilde, milli uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimlerin tüm Libya sathında düzenlenmesine duyulan ihtiyacın teyit edildiği de aktarıldı.

Harekatın hedefinde hangi bölge olacak?

Sınır ötesindeki terör tehdidi ile mücadele, yeni harekatlarla devam edecek. Türkiye, terörün kaynağı haline gelen bölgelerde güvenliği sağlamakta kararlı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye iç savaşını, terör alanları oluşturmak için fırsat olarak gördü. Bu durum karşısında Türkiye, sınırlarını korumaya yönelik kritik adımlar attı, başarılı harekatlar düzenledi.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı ile terör koridoru bir kez daha parçalandı.

Rusya ile yapılan mutabakata göre PKK/YPG'li teröristler, Türkiye-Suriye sınırının 30 kilometre dışına çıkacak, ilahları ile birlikte Münbiç ve Tel Rıfat'tan ayrılacaklardı. Ancak mutabakat sahaya yansımadı, bölgedeki terör varlığı son bulmadı.

Son dönemde Irak'ın Kuzeyinde büyük darbe alan terör örgütü, saldırılarını Suriye'nin Kuzeyinde yoğunlaştırdı. Örgüt tarafından işgal edilen Tel Rıfat, bir terör kampı haline geldi. İlçeden yapılan saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Terör örgütü, Münbiç ve Ayn'el Arap'ta da büyük bir tehdide dönüştü. PKK/YPG'li teröristler Ayn'el Arap ilçesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan ve roket saldırısı düzenledi. Sınır hattındaki Köprübatı Hudut Karakolu'na düşen mermiler bir askeri şehit etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bu saldırının ardından Ayn'el Arap kırsalındaki terör hedeflerini ateş altına aldı. Cezalandırma atışları ile hedefler canlı yayında imha edildi.

Yeni harekat, yine terör üslerine yönelik olacak. Hayata geçmeyen anlaşmalar karşısında, Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanacak.

4 noktaya düzenlenen harekatlarla terör yuvaları temizlendi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bugüne kadar birbirinden başarılı operasyonlara imza attı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları teröristlerin tüm planlarını altüst etti.

Fırak Kalkanı Harekatı

Türkiye, teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri, 24 Ağustos 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

Operasyonun ilk gününde Suriye'nin Cerablus ilçesi terörden temizlendi. Ardından Çobanbey, Mare, Azez ve El Bab terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldı. 7 ay 5 gün süren harekatta 2 bin 55 kilometrekare alan terörden arındırıldı. 3 binden fazla DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemeye kararlıydı. 20 Ocak 2018'de "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı. Terör yuvaları bir bir imha edildi, 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi.

57 gün süren ve başarıyla sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı ile bölge halkı yıllar sonra huzura kavuştu.

Barış Pınarı Harekatı

9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonucu patlayıcılar, sığınak ve tüneller tek tek imha edildi.

Güvenliğin sağlanmasıyla 200 bine yakın sivil, ülkesine geri döndü.

Bahar Kalkanı Harekatı

Esed rejimi 27 Şubat 2020'de Mehmetçiğe alçakça saldırdı, 34 askerimiz şehit oldu. Bu saldırının ardından Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı.

Amaç, insani krizin önlenmesi, akan kanın durması ve yerinden edilen bölge halkının yeniden evlerine dönmelerini sağlamaktı. Bahar Kalkanı Harekatı ile rejim ağır kayıplar verdi. Harekatla, 3 bin 473 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 370 meskun mahal ve 3 bin 394 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

"Güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz"

Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tuzakların, tacizlerin merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyon başlayacaktır."