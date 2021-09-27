Afganistan'daki son durum ve düzensiz göçmen sorunu. Ankara, bölgeye ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor, diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Son olarak Türkiye'nin çağrısı ile Türk Konseyi Dışişleri Bakanları olağanüstü toplanacak.

Toplantıya; Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan'ın Dışişleri Bakanları katılacak.

İstanbul'da bugün düzenlenecek toplantıda Afganistan’daki son gelişmeler ele alınacak. Bundan sonraki sürece ilişkin atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.

Aziz Sancar, yemeğe onur konuğu olarak katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı öncesi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yemeğe, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın da katıldığını belirterek, "Onur konuğumuz, en büyük hayali Türk Dünyası'nın birliğini görmek olan Aziz Sancar'dı. Yaptığı 'Bilgi ve Türk Dünyası’nın Milli Uyanışı' konulu sunumu ilgiyle dinledik" dedi.