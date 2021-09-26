Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan'da Özbekistan ile işbirliği mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan konusunda Özbekistan ile çalışacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İstanbul'da ağırladıklarını duyurdu.
#Özbekistan DB kardeşim Abdulaziz Kamilov’u, Türk Konseyi toplantısı için geldiği İstanbul’da ağırlıyoruz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 26, 2021
-Afganistan konusunda birlikte çalışacağız,
-Tercihli Ticaret Anlaşması’yla ticaretimizi daha da artıracağız,
-Aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacağız. pic.twitter.com/P7POwpVol9
Türkiye'nin, Afganistan konusunda Özbekistan ile çalışacağını kaydeden Çavuşoğlu, iki ülkenin Tercihli Ticaret Anlaşması ile ticaret hacmini artıracağını ve aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacağını ifade etti.
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