Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantımızın akşam yemeğinde onur konuğumuz, en büyük hayali Türk Dünyası'nın birliğini görmek olan Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar'dı. Aziz Sancar'ın yaptığı 'Bilgi ve Türk Dünyası’nın Milli Uyanışı' konulu sunumu ilgiyle dinledik."