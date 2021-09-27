Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 00:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aziz Sancar, Türk Konseyi dışişleri bakanlarının onur konuğu oldu
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın akşam yemeğinde onur konuğu olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantımızın akşam yemeğinde onur konuğumuz, en büyük hayali Türk Dünyası'nın birliğini görmek olan Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar'dı. Aziz Sancar'ın yaptığı 'Bilgi ve Türk Dünyası’nın Milli Uyanışı' konulu sunumu ilgiyle dinledik."
#TürkKonseyi Dışişleri Bakanları toplantımızın akşam yemeğinde onur konuğumuz, en büyük hayali Türk Dünyası’nın birliğini görmek olan Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar’dı.@AzizGwenSancar’ın yaptığı “Bilgi ve Türk Dünyası’nın Milli Uyanışı” konulu sunumu ilgiyle dinledik. pic.twitter.com/xIuvb7arhV— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 26, 2021
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan'da Özbekistan ile işbirliği mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz