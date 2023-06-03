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Gündem
TRT Haber 03.06.2023 12:09

Türk komandoları Kosova’ya gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun talebi doğrultusunda Kosova’da 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı bir komando taburunun ihtiyat birliği olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Türk komandoları Kosova’ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Türkiye; BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir.

Bu bağlamda ülkemiz, ortak tarihî ve kültürel değerlerimizin bulunduğu Balkanlardaki gelişmeleri de yakından takip etmekte; son günlerde dost ve kardeş Kosova’nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır.

Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir.

Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023 tarihlerinde Kosova’da bulunan Sultan Murat Kışlasına intikali planlanmıştır."

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