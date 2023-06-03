Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'a başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hindistan’ın Odisha eyaletinde dün gece meydana gelen tren kazasında 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiği ve 1000'e yakın kişinin yaralanmasından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Hint halkına ve Hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor; yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verildi.​​​

Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 288'e çıktı, 900'den fazla kişi yaralandı.

Hint yerel basınına göre, ülkede son 20 yılda meydana gelen "en büyük tren kazası" olarak nitelendirilen trajik olayda hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Kurtarma çalışmalarına yerel halk da destek veriyor. Kaza nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edildi.