16.10.2025 10:39

Türk Kızılay, Gazze'de gıda yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde yıkıntılarla dolu mahallelerde yaşam mücadelesi veren sivillere gıda yardımı ulaştırdı.

Türk Kızılay, Gazze'de gıda yardımlarını sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, yardım tırlarının geçişinin artmasıyla insani yardım operasyonlarını daha da hızlandıran Türk Kızılay, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

Türk Kızılay, Gazze'de gıda yardımlarını sürdürüyor

Bu kapsamda, kentteki çatışmalar nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimi olmayan ailelere gıda paketleri dağıtıldı.

Türk Kızılay, Gazze'de gıda yardımlarını sürdürüyor

Gazze'de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, aşevi aracılığıyla her gün binlerce kişiye sıcak yemek de ulaştırıyor.

OKUMA LİSTESİ