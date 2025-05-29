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TRT Haber 29.05.2025 16:14

Türk Kızılay, 23 ülkede kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Kurban Bayramı'nda Türk Kızılay, 23 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine umut oluyor. Geleneksel hale gelen yurt dışı kurban kampanyasıyla, bağışçılar ile ihtiyaç sahipleri arasında hayır köprüsü kuruyor. 2025 yılı yurt dışı kurban bedelini 5.250 TL olarak belirleyen Kızılay, 2 ila 4 taksit imkanı ile bağış yapmayı kolaylaştırıyor.

Türk Kızılay, 23 ülkede kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Türk Kızılay, bu bayramda da geleneksel hale gelen yurt dışı kurban kampanyasıyla, bağışçılar ile ihtiyaç sahipleri arasında hayır köprüsü kuruyor.

Kurbanlıklar, güvenle ve islami usullere uygun kesiliyor

Türk Kızılay’a verilen vekâletlerle, kurbanlar veteriner hekim gözetiminde, vekâlet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak, ilgili ülke koşullarına uygun kesimhanelerde ya da açık alanlarda kesiliyor. İslami usullere tam uygunlukla gerçekleştirilen bu süreçte kurban etleri kontrollerden geçirildikten sonra Kurban Bayramı döneminde sıcak et olarak dağıtılıyor.

Türk Kızılay, 23 ülkede kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

"Bağışlarınız, milyonlarca sofrada bereket oluyor"

Yurt dışında yaşayan yardıma muhtaç milyonlarca insan, bu bayram da Türk Kızılay’ın iyilik eliyle destekleniyor. Yıllardır süregelen bu kampanya sayesinde, bağışlarınız sadece bir et yardımı değil; aynı zamanda dayanışma, umut ve kardeşlik mesajı taşıyor.

Türk Kızılay, 23 ülkede kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Yurt dışından kurban vekaleti nasıl verilir?

140$ || 125€ tutarındaki kurban hisse bedellerini; Web sitemizde (www.kizilay.org.tr) ödeme aşamasında karşılaşacağınız “Yurt Dışı” menüsü başlığı altında Sofort, Giropay, MyBank, Ideal, EPS, Bancontact gibi ödeme yöntemleri ile,

0090 212 390 38 00 Kızılay bağış hattından telefonla,

Aşağıda belirtilen Turkish Red Crescent Society Bank account number for international donations / Ziraat Bank International AG hesaplarından yapabilirler.

ZIRAAT BANK INTERNATIONAL AG
Myliusstrasse 14, 60323
Frankfurt am Main
KONTO NO: 1080000001
BLZ: 512 207 00
IBAN NO: DE26 5122 0700 1080 0000 01
SWIFT: TCZBDEFF
 

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Kızılay Kurban Bayramı
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