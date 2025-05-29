Bakan Tunç: Amacımız, hukuk sisteminin güven veren yapısını daha da güçlendirmek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10'uncu Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

Bakan Tunç, 30 maddeden oluşan kanun teklifindeki düzenlemelerin öngörülebilir bir adalet vizyonuyla hazırlandığını hatırlarak, şunları kaydetti:

"AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve AK Partili Milletvekillerimizce TBMM Başkanlığına sunulan, 10'uncu Yargı Paketi olarak bilinen 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusundaki ilk yargı paketi olan Kanun Teklifi, toplam 30 maddeden oluşmaktadır".

"İnfaz sistemini daha da güçlendiren, cezasızlık algısını ortadan kaldıran bir düzenleme"

"Kanun Teklifi; Ceza adaleti sistemini daha etkin hale getiren, infaz sistemini daha da güçlendiren, cezasızlık algısını ortadan kaldıran, suç ve suçluyla etkin mücadele sağlayan,suç işlenmesini önleyen ve caydırıcılığı artıran, bazı suçların cezalarının artırılmasını öngören önemli düzenlemeleri içermektedir".

Kanun Teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum".

Kanun teklifinin toplumsal barışa ve huzura katkı sağlayacağını belirten Bakan Tunç, şunları ifade etti:

"Amacımız: Hukuk sisteminin güven veren yapısını daha da güçlendirmek"

"Amacımız; toplumumuzu suçtan korumak, toplumsal barış ve huzura katkı sunmak, vatandaşlarımızın adalete en etkin şekilde erişimini sağlamak, hukuk sistemimizin güven veren yapısını daha da güçlendirmektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu amaç doğrultusunda TürkiyeYüzyılı'nı AdaletinYüzyılı yapmak için çalışmalarımıza durmaksızın ve kararlılıkla devam edeceğiz".