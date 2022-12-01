Milli Savunma Bakanlığı, 29 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NEXUS ACE görevinin icra edildiğini duyurdu.

Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, 29 Kasım 2022 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçaklarımız ile NATO’ya ait E-3A AWACS tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi.#MSB pic.twitter.com/0mPKZ96xjx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2022

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenli olarak yapılan NEXUS ACE eğitimleri çerçevesinde 29 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NATO’ya ait E-3A AWACS tarafından NEXUS ACE görevinin icra edildiği aktarıldı.