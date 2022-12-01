Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 14:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türk Hava Kuvvetleri tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi
[Fotograf: DHA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip ve destek uçakları tarafından 'NEXUS ACE' görevi yapıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NEXUS ACE görevinin icra edildiğini duyurdu.
Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, 29 Kasım 2022 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçaklarımız ile NATO’ya ait E-3A AWACS tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi.#MSB pic.twitter.com/0mPKZ96xjx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2022
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenli olarak yapılan NEXUS ACE eğitimleri çerçevesinde 29 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NATO’ya ait E-3A AWACS tarafından NEXUS ACE görevinin icra edildiği aktarıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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