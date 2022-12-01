Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şunları kaydetti;

Açılışını yapacağımız 70 kilometrelik Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos bölünmüş yolumuzun şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin 9 kilometrelik Hamur çevre yolunu da inşallah önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Böylece tarihi İpekyolunun bu önemli güzergahını 79 kilometrelik 2 gidiş 2 geliş şeridli yolla hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşıma kavuşturuyoruz. Güzergahındaki iki köprüsü, viyadüğü, kavşakları ve diğer yapılarıyla ülkemize yakışır bir eseri şehrimize kazandırdığımıza inanıyorum.

"Projemizin ülkemize yıllık katkısı 111 milyon lirayı bulacak"

Murat Nehri üzerinde inşa edeceğimiz hidroelektrik santralinin baraj alanı üzerinde yapılan Tutak Viyadüğü ile şimdiden bölgedeki ulaşımın aksamasına engel olduk. Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe bir saat değil 35 dakikada katedilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır. Neredeyse her gün ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet kervanına kattığımız bu yol, projemizin mesafelerle beraber gönülleri de birbirine yaklaştıracağına inanıyorum.

"Artık sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belirli bölgelerinde toplanmıyor"

Yaptığımız yatırımlarla Ağrı Dağı'nın yüceliğinden aldığı güç ve ilhamla, tarih boyunca ilmin, sanatın, hikmetin yatağı olmuş bu bölgemizin önünde yeni bir sayfa açıyoruz. Hep söylediğimiz gibi ulaşım yatırımlarını, kalkınmanın temel alt yapısı olarak görüyoruz. Karasıyla, havasıyla, demiryoluyla, ulaşım hatlarının tesis edilmediği bir yerde yatırım da olmaz, üretim de olmaz, istihdam da olmaz. Biz, ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 29 bin kilometre sınırına, havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkararak, demir yollarımızı baştan sona yenileyerek işte bunu sağladık. Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımlar hayata geçirerek ülkemizin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştık. Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak dedik. Hamdolsun artık sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belirli bölgelerinde toplanmıyor. 81 ilimizin tamamına yayılıyor. Ülkemizin ihracat yapmayan ilinin kalmamış olması bu gerçeği işaret ediyor.

"Tarihi İpekyolu'nu günümüz şartlarıyla yeniden ihya etmekte kararlıyız"

Terör tehdidinin sınırlarımızın dışına atmamızla birlikte Doğu Anadolu bölgemizde de gözle görülür bir yatırım hareketliliği olduğunu görüyoruz. Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp, kalkınmasını engelleyerek refahının da önüne geçenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. İnşallah halen süren projeleri süratle tamamlayarak ihtiyaca göre yeni projeleri hayata geçirerek, tarihi İpekyolu'nu günümüz şartlarıyla yeniden ihya etmekte kararlıyız. Geçtiğimiz 20 yılda şehrimize kazandırdığımız üniversitemizden yurtlarımıza, spor tesislerimizden hastanelerimize, toplu konutlarımızdan yollarımıza, baraj ve sulama tesislerimizden sanayi kuruluşlarımıza kadar nice eserlerle Ağrı'yı Türkiye Yüzyılı için hazırladık. Belediye başkanımız Savcı Sayan kardeşimin gayretlerini de yakından takip ediyor her safhada destekliyoruz.

Ağrı'nın da 2023'te tercihini doğrudan yana kullanarak Türkiye Yüzyılı'nda hakettiği yeri alacak yeni bir atılımı başlatacağına yürekten inanıyorum. Bölgenin tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi, turizm potansiyelini daha etkin şekilde kullanabilmesine önemli katkıda bulunacağına inandığım Ağrı-Patnos yolunun şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.

"Ağrı potansiyelin tam merkezinde yer alıyor"

Malazgirt'ten bu yana Anadolu'daki varlığımızın her günü bize bu vatanı çok görenlerin farklı kılıflar altında icra ettikleri tuzaklarla, oyunlarla, saldırılarla mücadeleyle geçmiştir. Sınırlarımızın hemen ötesindeki Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzun yıllar boyunca işgal altında tutulan topraklarının görmezden gelinmesinin gerisinde de aynı anlayış vardır. Bölge ülkeleri bu sinsi ve riyakar tuzakları ancak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri halinde bozabilirler. Hamdolsun bu konuda çok önemli mesafeler katettik. Serhat şehrimiz Ağrı daha düne kadar terörün ve doğudan gelecek tehditlerin gölgesinde yaşarken, bugün istikbalimize umutla bakmamızı sağlayan gelişmelerin adresi haline gelmiştir. Çünkü Ağrı ülkemizden Kafkaslara, Orta Asya'ya, Güney Asya'ya, Çin'e kadar uzanan büyük potansiyelin tam merkezinde yer alıyor. Zengezür güzergahının da hayata geçmesiyle Ağrı'nın uç beyliğini yaptığı bu bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliği zirveye çıkacaktır. Tabi bunun için önelikli ülkemizin güven ve istikrar iklimine, kardeşliğine, huzuruna sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüterek hedeflerimize yaklaştıkça geçmişte yaşadığımız tablonun karanlığını daha iyi görebiliyoruz.https://t.co/OnU6RPDFho pic.twitter.com/K3uz54Bhus — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 1, 2022

Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden canımızı yakan, dikkatimizi dağıtan terör belasını başımıza musallat edenlerin gayesi elimizdeki imkanı kullanmamıza mani olmaktı. Hamdolsun artık bu dönem geride kalmıştır. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyüterek hedeflerimize yaklaştırca geçmişte yaşadığımız tablonun karanlığını daha iyi görebiliyoruz. Dün açıklanan 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir. Küresel siyasi ve ekonomik krizlere, savaşlara, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekle kalmıyor Türkiye Yüzyılı'na da hazırlanıyoruz. Yerli ve uluslararası yatırımcıları Ağrı'dan başlayarak 81 vilayetimizin tamamında kendilerine sunduğumuz destekleri, teşvikleri, kolaylıkları değerlendirmeye davet ediyorum. Biz dünyanın neresine gidersek gidelim muhataplarımıza hep gelin birlikte kazanalım diyoruz. Üreterek, istihdam ederek, ihracat yaparak ülkemize katkıda bulunmak isteyen herkese aynı çağrıyı yapıyoruz. Gelin şehrimize yapacağınız yatırımlarla hem siz kazanın hem ülkemiz kazansın.