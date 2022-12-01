"Zırhlı Muharebe Araçlarının (ZMA) Modernizasyonu Projesi İlk Araç Teslim Töreni" ASELSAN'ın Temelli'deki tesislerinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her an "Hazır ol cenge" sözünün gereğini yapmak için aktif bir çalışma içinde olduğunu belirterek, "Bugünlerde de kahraman ordumuz terör unsurlarıyla mücadeleye devam ediyor. Bu mücadele sırasında şehit olan bütün askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." dedi.

Güçlü bir silah sistemine sahip olmanın, çevik, süratli ve sürdürülebilir bir harekat yeteneğinin kara unsurları için elzem olduğuna dikkati çeken Demir, ateş gücünü ve manevra yeteneğini birleştiren ve insan gücünün intikalini hızlıca yapmayı sağlayan zırhlı muharebe araçlarının tasarlanmasının önemini anlattı.

Demir, gelişen teknoloji ve ülkenin sahip olduğu imkanlar kullanılarak araçların yeteneklerini daha da artırmanın mümkün olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Halihazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığımız envanterinde bulunan ZMA'lar Başkanlığımızın kuruluşunu müteakip imzalanmış en kapsamlı sözleşmeyle tedarik edilmiştir ve uzun yıllardır başarıyla görev yapmaktadır. Bu dokunuşla görevlerini bambaşka bir boyuta taşıdık. ZMA Modernizasyon Projesi ile 134 adet eski nesil silah kulesine sahip aracımıza modern insansız kule entegre etmek suretiyle araçların ateş gücü, tehdit algılama ve uyarı sistemleri ile beka yetenekleri, güç ve aktarma sistemlerindeki iyileştirmelerle harekat kabiliyeti en üst düzeye gelmiştir."

ZMA'larda "insansızlaştırma" adımı

Modernize edilmiş ZMA'larda bir sonraki adımın insansızlaştırma olması gerektiğini vurgulayan Demir, "Bunun da planda olduğunu duymak bizi memnun etti. Artık bu araçlarımızı otonom ve insansız uzaktan kumandalı unsurlarla harekat alanına sürmenin vakti gelmiştir. Bu tür araçların hava araçlarıyla entegre bir şekilde harekat ortamına gittiğimizi çok net bir görüyoruz. Bunun bir sonraki adımının insansız ve otonom sistemler olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Temel ilkelerinin harekat sahasındaki ihtiyaçların yerli ve milli imkanlarla karşılanması olduğuna işaret eden Demir, yapılan her işte, özellikle stratejik ürün alt bileşenlerinde yerli ve milli imkanların maksimum ölçüde devrede olması gerektiğini dile getirdi. Demir, özellikle kara araçlarında yerlilik oranlarının daha da yukarı çıkarılabilmesi için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Motor konusunun en fazla gündeme getirilen meselelerden biri olduğuna dikkati çeken Demir, "10'u aşkın motor projemiz devam ediyor. Bunların yavaş yavaş sonuçlarını alıyoruz. Yeni sistemlerimize giderek artan oranda güç aktarma ve güç verme işini yerli olarak yapmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ZMA'lara muharebe sahası ihtiyaçları kazandırılıyor

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de ZMA'larda modernizasyonun tamamlanmasıyla ilk platformu teslim etmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Proje kapsamında yaklaşık 30 yıl önce FNSS tarafından üretilerek kara kuvvetlerimiz envanterine kazandırılan zırhlı muharebe araçlarına güncel ve gelecek muharebe sahası ihtiyaçlarını karşılayacak birçok yetenek kazandırılmış oluyor. Bu sistem yetenekleri içinde en belirgin olanı ise muharebe sahası içinde ateş gücü üstünlüğünde fark oluşturacak TSK envanterindeki ilk 25 milimetre insansız silah kulesi özelliğine sahip NEFER Silah Sistemi'dir."

Yakın mesafe gözetleme sistemi ve sürücü görüş sistemleri sayesinde aracın çevresinin gece ve gündüz 360 derece görüntülerinin ekranlar vasıtasıyla mürettebata iletilebildiğine dikkati çeken Görgün, göreve yönelik konfor şartlarının iyileştirilmesi için aracın zırh ve mayın koruma seviyelerinin yükseltildiğini anlattı.

Görgün, projedeki tecrübelerini insansız ZMA için fırsat olarak gördüklerini, insansız ZMA ile personel riskini asgariye indiren operasyon imkanı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Törenin ardından ZMA ile Korkut Silah Sistemi atışları gerçekleştirildi.

ZMA Modernizasyon Projesi

Projeyle Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan ZMA'nın ateş gücü, beka ve durumsal farkındalık yeteneklerinin artırılarak, seyrüsefer yeteneği kazandırılması maksadıyla modernizasyonunun ve lojistik desteğinin yurt içi geliştirme proje modeliyle yapılması amaçlandı. ZMA Modernizasyonu Projesi'ne yönelik SSB ile ASELSAN arasında 31 Aralık 2019'da ana yüklenici sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında, ASELSAN ana yükleniciliğinde ZMA'ların yenileştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılması, envanterde bulunan ZMA'lara 25 milimetre NEFER Silah Sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Yön Bulma ve Seyrüsefer Sistemi, KBRN Sistemi, Komutan, Nişancı, Personel ve Sürücü Gösterge Panellerinin entegre edilmesi hedeflendi. Çalışmalar kapsamında ZMA platformlarının bakım ve onarımı yapılırken araçlara iklimlendirme, ısıtma, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemlerinin alt sistemleri entegre ediliyor.