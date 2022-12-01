İhbarlar değerlendirildi, şüpheliler adım adım izlendi. Terör örgütlerinin hain planları engellendi.

Bebek katili terör örgütü PKK, dini istismar eden terör örgütü DEAŞ ya da sol terör örgütleri, her biri yurt içinde, şehirlerde sivilleri hedef aldı. Açıklanan verilere göre ise son 5 yılda planlanan 1201 terör saldırısı, örgütler hedeflerine ulaşamadan emniyet güçleri tarafından engellendi.

"Yurt içinde teröristler yaşam alanlarıyla birlikte yok edildi"

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, terörün yurt içinde yok edilmesinin önemli bir başarı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Yurt içinde terörün yok edilmiş olması, yaşam alanlarıyla birlikte yok edilmiş olması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir başarıdır. Terör örgütlerinin özellikle Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de düz alanlarda bulunan teröristlerin, yurt içi ve yurt dışındaki diğer örgütlerle daha güçlü şekilde iş birliği yapmasına yöneltti. Çünkü kendileri öyle bir şey yapamıyor."

İstanbul'daki AVM'de katliam planı bozuldu

DEAŞ'lı teröristler, 28 Ekim 2017'de İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde saldırı gerçekleştirmek istedi. Teröristler çeşitli şekillerde kilolarca patlayıcı soktu. Polisin dikkatinden kaçmayan teröristler takibe alındı ve kısa sürede etkisiz hale getirildi. İçeriye yerleştirilen tam 109 el yapımı patlayıcıya ise el konuldu. Eğer bu saldırı gerçekleşseydi tarihin en büyük saldırılarından biri olacaktı.

2018 yılında eylem hazırlığında 55 terörist etkisiz hale getirildi, 361 terör eylemi düzenlenmeden engellendi. Bu planların 357'si ise terör örgütü PKK tarafından hazırlandı.

"Türk istihbaratlar, örgütlerin içine sızarak bilgiyi kaynağından alıyor"

2019 yılında PKK'nın 247 terör eylemi önlendi. DEAŞ ve sol terör örgütlerinin ise 10 saldırı planı bozuldu.

2020 yılında 248 saldırı girişimi engellendi. Eylem hazırlığındaki 62 terörist yakalandı.

Güçlüer, terör örgütlerinin saldırı eylemlerinin bozulmasına ilişkin şunları aktardı:

"Terör örgütlerinin faaliyetlerinde Türk istihbarat birimlerinin faaliyetlerinin etkisinin çok büyük oranda arttığını görürsünüz. Temel sebebi geçmişten farklı olarak Türk istihbarat birimlerinin bileşenleri ve ajanlarının terör örgütlerinin içlerine sızmış olmalarından kaynaklanıyor. Doğrudan kaynağından bilgi alarak aktardığı için önleyici tedbirler daha güçlü şekilde alınabiliyor."

Terör eylemleri emniyetin dikkati sayesinde önlendi

Geçen yıl terör örgütü PKK 178 saldırı planladı, ancak başarılı olamadı. Eylem hazırlığındaki 11 terörist güvenlik güçlerinden kaçamadı.

Bu yıl ocak-ekim aylarında ise 157 terör eyleminin önüne geçildi.

Son iki yılda engellenen 341 terör eyleminin 81'inin Suriye'de planlandığı belirlendi.